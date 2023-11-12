استقبلها الآن “تردد قناة اون تايم سبورت” ON TIME SPORTS لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز مجانًا

يقوم العديد من محبي الرياضة بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة احدث المباريات التي تقوم القناة بعرضها من خلال شاشتها مجانا وبجودة عالية وصوت نقي ومشاهدة افضل الاستديوهات التحليلية من قبل أبرز المحللين بين كل شوط تقوم القناة بعرضه حيث يمكنكم معرفة تردد قناة أون تايم سبورت من خلال هذا المقال تابعوا معي.

تردد قناة اون تايم سبورت

لدي شاشة أون تايم سبورت ثلاث قنوات تكون من خلالهم بعرض البطولات الرياضية على المستوى المحلي مثل مباريات الدوري المصري مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وبطولة كأس السوبر وايضا بطولة كأس مصر وبطولة كأس الرابطة حيث تنطلق القناة استديوهات تحليلية عالية المستوى ومجموعة مميزة من المعلقين على مباريات التي تتم إذاعتها على القناة ويمكنكم التعرف على ثلاث ترددات يمكنكم من خلالها متابعة المباريات مجانا بجودة عالية وصوت نقي ومن دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية باشارة قويه على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

اون تايم سبورت 3