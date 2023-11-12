نزل حالًا “تردد قناة الأقصى 2024” وتابع كل ماهو جديد في القضية الفلسطينية .. متاحة على جميع الأقمار الصناعية

يقوم العديد من الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة الاقصى على القمر الصناعي نايل سات حيث تعتبر قناة الاقصى هي واحدة من أهم القنوات التي تقوم بنقل الاخبار والاحداث على مدار 24 ساعة وتهتم بنقل صورة واضحة عن الأحداث التي تدور باستخدام أحدث التقنيات بشكل مجاني وبجودة عالية ويمكنكم معرفة تردد قناة الأقصى من خلال هذا المقال تابعوا معي.

تردد قناة الأقصى

يعتمد العديد من المواطنين في جميع أنحاء الدول العربية على قناة الاقصى لمعرفة الاخبار اليومية داخل أراضي فلسطين حيث ان القناة تقوم بتوفير جميع الاخبار يوما بيوم وتقوم بنقلها مباشرة علي قناة الاقصى يمكنكم تنزيل قناة الاقصى على الرسيفر الخاص بكم على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:

تردد القناة: 12054.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة الأقصى

قامت قناة الأقصى بنشر اول بث تجريبي لها منذ عام 2006 وقدرت على تحقيق انتشار واسع في وقت قصير وفي الوقت الحالي يقوم الشعب الفلسطيني بالمرور في ملحمة تاريخية ويرتفع يوما بعد يوم عدد الضحايا والمصابين في الجهتين ولدها قناة الأقصى مجموعة كبيرة من البرامج التي تقوم بتخطيط التطورات في قطاع غزة وتقوم ببث كل ما يحدث بصورة واضحة ومن أبرز هذه البرامج برنامج صباح فلسطين و برنامج بصحيح العبارة و برنامج ملفات ساخنة و برنامج عدسة الميدان و برنامج نبض غزة.