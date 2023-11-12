“هنـــا” رابط الاستعلام عن حالة الطلب 2024 عبر هيئة الحج والعمرة .. وأسماء المقبولين الجدد

يقوم العديد من المواطنين في مصر بالبحث عن رابط الاستعلام عن حالة الطلب 2024 حيث بدأت وزارة الداخلية بالإعلان عن نتيجة قرعة الحج عام 2024 محافظة القاهرة والشرقية ومطروح والجيزة حيث يمكن الاستعلام النتيجة الخاصة بقرعة الحج الإلكترونيات من خلال الموقع الخاص بالبوابة المصرية الموحدة للحج ويمكنكم التعرف على رابط الاستعلام عن حالة الطلب 2024 من خلال هذا المقال تابعوا معي.

رابط الاستعلام عن حالة الطلب 2024

يمكنكم معرفة طريقة الاستعلام عن حالة الطلب 2024 والدخول على رابط الاستعلام مباشرة من خلال النقاط التالية:

قم اولا بالدخول الى موقع بوابة الحج الموحدة من خلال هذا الرابط .

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

اكتب على الموقع كود التحقق الظاهر أمامك .

انقر على أيقونة بحث.

ستظهر أمامك نتيجة المستعلم بالقبول أو الرفض.

مواعيد اعلان حالة الطلب 2024

يمكنك التعرف عن مواعيد إعلان حالة الطلب لعام 2024 لكل محافظة بالتواريخ من خلال النقاط التالية: