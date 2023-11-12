“بالتزامن مع بداية الموعد” جدول امتحانات نوفمبر 2023 وفقًا لقرارات التعليم المصري

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء اختبارات شهر نوفمبر، حيث يستعد الطلاب لها في الأسبوع الأخير من الشهر، تأتي هذه الاختبارات في إطار نظام التقييم الشهري المعتمد، وتشمل ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات نوفمبر 2023

في إطار التحضير للفصل الدراسي الأول، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة بشأن اختبارات شهر نوفمبر، التي ستنطلق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر، وتستمر لعدة أيام يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرامية إلى تعزيز نظام التقييم الشهري وإعطاء الطلاب فرصة لتقييم فهمهم للمواد الدراسية.

تم التأكيد على أن اختبارات شهر نوفمبر ستجرى بشكل ورقي لصفوف النقل الأول والثاني الثانوي، ولن تكون إلكترونية، يجب على الطلاب الالتزام بالزي المدرسي وحضور الاختبارات في الفترة المحددة، ويتعين على المدارس ضبط جداول الاختبارات وتحديد الأسئلة، مع التأكيد على وضوح الأسئلة وتنوعها.

تعليمات الوزارة إلى المدارس من أجل اختبارات شهر نوفمبر

ومن بين التعليمات الرئيسية، توجيه المدارس لإعداد جداول اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل، مع التأكيد على أن هذه الاختبارات ليست مركزية ولا تقوم الوزارة بتحديد جداولها أو أسئلتها، ولكن تترك هذا الأمر للمدارس لتحديده بمرونة وفقًا لاحتياجات طلابها.

تشدد التعليمات على وضوح الأسئلة من الناحية اللغوية والصياغة، مع تجنب الأخطاء الإملائية والتنوع في أفكار الأسئلة، يتعين أيضًا على موجهي المواد الالتزام بالمصطلحات والمفاهيم العلمية المقررة على الطلاب دراستها، مما يسهم في إجراء اختبارات ذات جودة عالية.