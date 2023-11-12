تشكيل والقنوات الناقلة و موعد مباراة الوداد وصن داونز  اليوم 12 نوفمبر 2023 “هنـــا التفاصيل”

موعد مباراة الوداد وصن داونز، تبدأ المباراة فى الثالثة بتوقيت مصر، وفى الثانية ظهرا بتوقيت المغرب، ستعرض على قناة بى إن سبورت القطرية، ويعرض مجانا على القنوات المغربيه الرياضية.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

ويلعب الوداد المغربى وصن داونز الجنوب الافريقى، وقعة قوية وتاريخية عندما يتواجهان اليوم بتاريخ 12 من نوفمبر 2023.

قام الاتحاد الافريقى بالإعلان موقعه الرسمي لكرة القدم (كاف)، الوداد يقوم باستضافة مباراة الذهاب اليوم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء عند الساعة 18:00بتوقيت غرينيتش نفس توقيت استضافة بريتوريا فى جنوب افريقيا مباراة الأياب على ملعب لوفتوس فيرسفيلد اليوم في 1نوفمبر عند الساعة 13:00بتوقيت غرينيتش.

وكان الوداد قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في الديربي المغاربي على حساب مضيفه الترجى التونسى بركلات الترجيح 4-5 في إياب نصف النهائي على ملعب حمادي العقربي في رادس بعد تقدم الترجى 0_١.

صن داونز بلغ دور، ووصل إلى هذه المرحلة بإقصاء بطل دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي معه في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في القاهرة، وحدث ذلك بعد فوز الفريق الجنوبي ذهاب بهدف نظيف.

وتكون هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها الوداد مع صن داونز خلال ستة أشهر، إذ تواجهوا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تعادل سلبا ذهابا علي ملعب محمد الخامس.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز 2023

يمكنك من خلال النقاط التالية يمكنك أن تعلم ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز 2023: