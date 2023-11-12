مباراة الوداد وصن داونز مجانًا الآن على تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2023 “من هنــا”

تردد قناة بين سبورت يتيح للمشاهدين تحميلها بسهولة عبر الرسيفر، مما يفتح أمامهم أبواب مشاهدة جميع المباريات الحصرية والجديدة بكل يسر، وليس ذلك فقط، بل تتألق القناة بمجموعة متنوعة من الميزات التي تميزها، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثراءً وتشويقًا.

تردد قناة بين سبورت

يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت الرياضية من أجل تحميلها على الرسيفر ومشاهدة كافة المباريات الحصرية والجديدة وهذا التردد يمكن أن يتمثل في الآتي:

تردد قناة بين سبورت الرياضية هو 12064

معامل الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6

جودة القناة SD

القمر الصناعي هو النايل سات.

مميزات قناة بين سبورت الإخبارية

توجد العديد من المميزات المختلفة والمتنوعة التي تتميز بها قناة بين سبورت الإخبارية وهذه المميزات المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي: