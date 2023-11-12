تردد قناة السعودية للقران الكريم علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم على العرب سات والنايل سات يعتبر واحد من ضمن المواضيع التي تصدرت محركات البحث في الآونة الأخيرة من قبل العديد من الأفراد، حيث أن عدد كبير من المسلمين في مختلف دول العالم يرغبون في معرفة تردد قناة السعودية للقرآن الكريم، وذلك لأن هذه القناة هي القناة الوحيدة التي تقوم برصد بث المباشر للقرآن الكريم من داخل أروقة الحرم المكي، والذي يكون على مدار اليوم.

تردد قناة السعودية للقران الكريم

تعتبر قناة السعودية للقرآن الكريم أحد أهم القنوات الدينية والتي يرغب في وجودها على شاشات التلفاز العديد من المسلمين، وهذه أهم بعض المعلومات عنها:

تم تأسيس وإطلاق قناة السعودية للقرآن الكريم في عام 1431 هجري في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

صاحب ومدير قناة السعودية للقرآن الكريم هو الشيخ سليمان العيدي، وهو رئيس قناة السنة النبوية أيضاً.

يتم بث القناة على مدار 24 ساعة على القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات، والهوت بيرد.

قناة السعودية للقرآن الكريم هي القناة الدينية الأولى في الشرق الأوسط والتي تعمل بتقنيةHD.

يتم بث القرآن الكريم من خلال مجموعة رائدة من كبار القراء في السعودية ومصر.

يحب الكثير من المسلمين قناة السعودية للقرآن الكريم وذلك لأنها تمكنهم من رؤية الحرم المكي على مدار الساعة.

قناة السعودية للقرآن الكريم من أفضل القنوات المختصة بتقديم المحتوى الديني من خلال شاشتها.

تردد قناة القران الكريم السعودية HD نايل سات

نعرض هنا ترددات قناة السعودية للقرآن الكريم في النايل سات والعرب سات وهي:

تردد قناة السعودية للقمر الصناعي نايل سات من مدينة مكة المكرمة هو: 12149

استقطاب القناة أفقي.

تقنية الجودة للقناة: HD.

معامل ترميز القناة 27500.

معامل الخطأ للقناة: ¾.

تردد قناة السعودية للقران الكريم عرب سات