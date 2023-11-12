تردد قناة الحرة الاخبارية على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات

تردد قناة الحره هي واحدة من القنوات التي تقدم باقة من البرامج المتعددة، والتي تعمل على تلبية رغبات الكثير من المشاهدين، ولذلك نجد العديد من الأفراد يبحثون عن تردد قناة الحرة على النايل سات والعرب سات، حيث تقدم القناة الكثير من المعلومات التي تهم الأفراد، وتناقش القضايا المجتمعية المهمة، ولذلك عملنا نحن على تقديم ترددات قناة الحرة الجديدة، فتابعوا معنا لنهاية هذا المقال.

تردد قناة الحره

يمكن متابعة قناة الحرة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات بجودة عالية ودقة متناهية من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الحرة على القمر الصناعي عرب سات

التردد هو/ 11938

معدل ترميز القناة/ 27500

معامل الخطأ هو ⅚.

استقطاب القناة عمودي.

جودة القناة : HD-SD.

تردد قناة الحرة على القمر الصناعي نايل سات

التردد هو/11258.

استقطاب القناة أفقي.

معدل الترميز هو/27500.

معامل الخطأ هو 6/5.

جودة القناة : HD-SD.

قناة الحرة مباشر

قناة الحرة هي قناة فريدة من نوعها، وتعمل على تقديم عدد من البرامج الجذابة، وهذه أهم المعلومات عنها:

مالك القناة الحكومة الأمريكية.

تقوم القناة بعرض ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالنساء العربيات.

يتم متابعة القناة من قبل الكثير من الأفراد من السيدات والرجال.

تهتم القناة بتقديم عرض عن بعض الأعمال والحرف، وطرق الصناعة، ومناقشة قضايا صناعة السلع.

كما تقدم القناة برامج رياضية خاصة بالأخبار الرياضية.

يجدر الإشارة إلى أن تنوع برامج قناة الحرة هو ما جعل الكثيرين يسعون لمعرفة ترددها الجديد، فهذه القناة تعتبر بمثابة ثروة فكرية.

من الجدير بالذكر أن قناة الحرة تقوم ببث ترددات قناتها الجديدة على موقع قناة الحرة الإلكتروني الرسمي.

من هو صاحب قناة الحرة؟

قناة الحرة ترجع ملكيتها إلى «Middle East Broadcasting Network» وهي من المؤسسات الإعلامية الغير ربحية، والتي تعمل على بث برامج ومعلومات وأخبار في مدن الشرق الاوسط باللغة العربية، تأسست قناة الحرة عام 2004 في الولايات المتحدة الأمريكية.