استقبل الآن “ترددات قناة لنا السورية” متاحة على جميع الأقمار الصناعية .. خطوات التنزيل بكل سهولة

تأسست Lana TV عام 2018 كقناة تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السعودية، وهي تحتل مكانة بارزة في مجال القنوات الفضائية في سوريا تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث تقدم للمشاهدين نظرة شاملة على الحياة المعاصرة في سوريا بأعلى جودة صوت وصورة دون انقطاع.

ترددات قناة لنا السورية

نستعرض فيما يلي الترددات المجانية لاستقبال إشارات البث التلفزيوني المباشر لقناة لنا الفضائية علي جميع الاقمار الصناعيه:

الترد الأول

على النايل سات

التردد: 11373

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: HD

التردد الثاني

التردد: 10727

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: HD

التردد الثالث

التردد: 12360

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: HD

تردد قناه قناة Lana TV على العربسات

التردد: 11277

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: HD

المسلسلات المعروضة علي قناة لنا السورية

تقدم قناة لنا الفضائية باقة منوعة من أبرز المسلسلات السورية والخليجية، منها:

“الواق واق”

“المفتاح”

“مسألة أمان”

“بطل من هذا الزمان”

“ليالي الصالحية”

“بقعة ضوء”

“وجوه وراء الوجوه”

“سوق الورق”

“ما ملكت أيمانكم”

“تمر حنة”

“مرزوق على الجبهات”

البرامج المعروضة علي قناة لنا السورية

تجذب البرامج المتنوعة على قناة لنا السورية اهتمام الملايين في الوطن العربي، منها: