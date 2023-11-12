“تصل الي 22%” فوائد شهادات بنك مصر 2023 شهادة القمة والشهادة الثلاثية

شهادات بنك مصر؛ أعلن بنك مصر عن قيامه بإصدار عدة شهادات جديدة من شهادات الإدخار المميزة التي يقدمها البنك، حيث يقوم بنك مصر بطرح شهادات إدخار بالجنيه المصري، وتتباين هذه الشهادات في مدة الادخار وقيمة العائد المالي والأرباح وفئة الشهادة، وجاءت فائدة هذا الاختلاف في إتاحة فرصة للعملاء باختيار الشهادة التي تتناسب مع احتياجاتهم و ادخار أموالهم، وسنعرض في هذا المقال المعلومات المتعلقة بالشهادات التي يقدمها بنك مصر، فتابعوا معنا.

شهادات بنك مصر

متعددة هي الشهادات التي يقدمها بنك مصر، ويمكن معرفة الشهادات المقدمة من بنك مصر من خلال الإطلاع على التالي:

تعتبر شهادة القمة واحدة من أهم وأفضل الشهادة التي قدمها البنك،حيث تقدم هذه الشهادة عائد مادي ثابت يتم صرفه بشكل شهري.

يمكن للعميل استرداد قيمة الادخار والشهادة بعد مضي 6 أشهر عليها، كما يمكن الاستفادة من هذه الشهادة في أخذ قرض بضمان الشهادة.

ويجدر الإشارة إلى أنه يوجد العديد من الشهادات الأخرى التي تقدم عدد من المميزات التي تجذب العملاء ويمكن الإطلاع عليها من خلال موقع بنك مصر .

فوائد شهادات بنك مصر 2023

حسب ما تم إعلانه من قِبل بنك مصر، فإن شهادات الإدخار الخاصة بالعملة المحلية، والتي يكون العائد فيها ثابت بشكل شهري تنقسم إلى:

1-شهادة ابن مصر وهذه أهم المعلومات عنها:

عملة الادخار فيها جنيه مصري.

تكون لمدة ثلاث سنوات.

يكون معدل الربح في العام الأول بنسبة 22% وفي العام الثاني بنسبة 18%.

تندرج هذه الشهادة تحت فئة ألف جنيه مصري.

2-شهادة القمة من بنك مصر

عملة الادخار في الشهادة هي جنيه مصري.

مدة الشهادة لثلاث سنوات.

يكون معدل الربح ثابت بنسبة 19%.

تندرج هذه الشهادة تحت فئة 1000 جنيه مصري.

3-الشهادة الثلاثية من بنك مصر

عملة الادخار جنيه مصري.

تكون لمدة ثلاث سنوات.

معدل الربح متغير بشكل يومي.

تندرج هذه الشهادة تحت فئة 500 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

ما هي أعلى شهادة استثمار حاليا؟

شهادة القمة أو الشهادة البلاتينية هي الأعلى في الاستثمار في الوقت الحالي، وذلك لان نسبة العائد الشهري فيها 19%.

هل يوجد شهادة جديدة بنك مصر؟

نعم شهادة «ايليت» وهي شهادة مقدمة من بنك مصر للعملاء الأجانب والمصريين، وتصدر هذه الشهادة بعائد ربح ربع سنوي بالدولار الأمريكي.