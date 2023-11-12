طريقة تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على التليفزيون “من هنــا” شاهد وتمتع بالطبيعية 2024

يقوم العديد من محبي الطبيعة والتعرف على الكائنات الغريبة والحياة البرية والحياة المائية بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك حيث ان القناة تقوم بتقديم محتوى نادر باعلى جودة مجانا دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية لذلك يسعى الكثير لمعرفة التردد الخاص بها يقومون بتنزيلها على الرسيفر والاستمتاع بمشاهدة اجمل البرامج التي تقوم بتقديمها على مدار الساعة ويمكنكم التعرف على تردد قناة ناشونال جيوغرافيك من خلال هذا المقال.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قدرت قناة ناشونال جيوغرافيك الإماراتية على الانتشار بشكل واسع جدا في جميع أنحاء العالم حيث يشاهدها الملايين بفضل المحتوى التي تقوم بتقديمه عن الطبيعة والعلوم والهندسة فهذا المحتوى يحبه الكبار والصغار ويستمتعون بمشاهدتها للاستفادة بأفضل المعلومات والاكتشافات التي يراها المشاهد لأول مرة عن طريق قناة ناشونال جيوغرافيك حيث قامت القناة بنقل البث الخاص بها عبر تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم معرفة التردد من خلال النقاط التالية:

اسم القناة على الرسيفر: ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تردد القناة : 11411

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 30000

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الجودة : SD.

كيفية ضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك

يمكنكم معرفة خطوات ضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك من خلال الطريقة الموضحة في النقاط التالية: