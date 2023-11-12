رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “من هنــا” الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة

يقوم العديد من المواطنين في دولة العراق بالبحث عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن اسماء المشمولين في الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية بجميع محافظات العراق الرعاية الاجتماعية هي رعاية تم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية لاستهداف الفئات ذات الدخل المحدود وايضا الفئات ذات الدخل المتوسط بهدف تخفيف العبء الذي يواجه المواطنين العراقيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ويمكنكم معرفة الرابط المخصص الذي يمكنكم من خلاله الاستطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال هذا المقال.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالكشف عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث قام الوزير احمد الاسدي مبادئ الرعاية رسميا حتى يتم صرف الدعم في وقت قريب ويستهدف البرنامج محدود الدخل بداية من الأكثر احتياجا للدعم الى متوسطين الدخل ويمكنكم من خلال الخطوات الموضحة في النقاط التالية معرفة كيفية الاطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية: