إعلان كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 العراق

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تدعم العديد من الفئات الأكثر احتياجًا بما يُخفف عليهم العبء الاقتصادي، في ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، مع العلم أن هذه الرعاية سيتم العمل على إتاحتها للعديد من المستفيدين الذين تقدموا للحصول عليها في محافظات العراق، ويمكن الإستعلام عنها واستخراج الكشوفات المعنية عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هناك بعض الخطوات التي لابدب من اتباعها من أجل القيام بإستخراج الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية، كما على النحو الأتي:-

أن يتم الدخول إلى منصة مظلتي.

القيام بإدخال رمز التحقق المرئي.

وعلى الفور يتم التوجه إلى برامج الرعاية الاجتماعية.

القيام بإدخال التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

ليتم عندها القيام بالضغط على زر “تنزيل الكشوفات”.

ليتم عرضها في النهاية.

منح الرعاية الاجتماعية للمتقدمين

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بمراجعة وفحص جميع الطلبات التي تقدمت من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية وقبول ما هو مستحقه منها، بعد العمل على استقبال الطلبات التي تقدمت من قبل المواطنين الجدد من مختلف أنحاء محافظات العراق، بما يسمح للحصول على المنحة المالية المقدمة، دون أدنى عقبات أو مشاكل.