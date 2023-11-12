تردد قناة روتانا زمان 2023 Rotana Zaman على قمر النايل سات وعربسات لعرض الأفلام القديمة

تردد قناة روتانا زمان 2023 نقدمه لكم من خلال موقعنا البديل، حيث تعد قناة روتانا زمان من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في عرض الأفلام العربية القديمة والأعمال الفنية الكلاسيكية، وتحظى القناة بشعبية كبيرة لدى عشاق الفن العربي الأصيل، حيث تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات العربية التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة، والآن سنقدم لكم تردد قناة روتانا زمان عبر النايل سات.

تردد قناة روتانا زمان على النايل سات

يمكن ضبط تردد قناة روتانا زمان على النايل سات من خلال إدخال البيانات التالية في جهاز الاستقبال:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة روتانا زمان على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة روتانا زمان على عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية في جهاز الاستقبال:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة روتانا زمان

تتميز قناة روتانا زمان بالعديد من المزايا التي جعلتها من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في عرض الأفلام العربية القديمة، ومن أبرز هذه المزايا:

تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات العربية القديمة التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة.

تحرص القناة على عرض الأفلام العربية الكلاسيكية التي تعد من روائع السينما العربية.

تتميز القناة بجودة الصورة والصوت العالية.

تتميز القناة بتقديمها لمحتوى ترفيهي هادف.

تعد قناة روتانا زمان من القنوات الفضائية العربية الهامة التي تساهم في الحفاظ على التراث الفني العربي الأصيل، وتحظى القناة بشعبية كبيرة لدى عشاق الفن العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات العربية القديمة التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة.