تردد قناة كراميش للأطفال 2023 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة كراميش للأطفال 2023 تعد من القنوات المفضلة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، ولكي تتمكن من مشاهدة هذه البرامج الممتعة والمفيدة، سنقدم لك تردد قناة كراميش للأطفال للعام 2023.

تردد قناة كراميش للأطفال 2023

تأتيكم قناة كراميش بتردد جديد للعام 2023 على القمر الصناعي نايل سات، لتتيح لكم متابعة برامجها المميزة والشيقة. إليك التفاصيل الجديدة:

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الفضائي على أحد الترددات التالية: 11603 أو 11315 أو 11390.

معدل الترميز ثبت معدل الترميز على قيمة 27500 لضمان جودة عالية في استقبال القناة.

الاستقطاب اضبط الاستقطاب على الاتجاه الأفقي لضمان توجيه الهوائي بشكل صحيح نحو إشارة البث.

معامل الخطأ يكون معامل الخطأ 3/4، لضمان توافر البيانات بشكل صحيح أثناء استقبال الإشارة.

مميزات قناة كراميش للأطفال

قنوات كراميش للأطفال هي مجموعة من القنوات التلفزيونية التي تستهدف الجمهور الصغير، وتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، إليك نبذة عن قنوات كراميش: