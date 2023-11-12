تحميل لعبة call of duty من جوجل بلاي منافسة لعبة ببجي حملها مجانا الآن

تحميل لعبة call of duty من جوجل بلاي تهدف إلى نقل تجربة ألعاب الكمبيوتر والملحمة إلى أجهزة الهواتف الذكية العاملة بنظام Android ببساطة فهي لعبة إطلاق نار منظور أول متعددة اللاعبين بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث تم تكييف عناصر التحكم في Call of Duty: Mobile بالكامل لتناسب الأجهزة الهاتفية التي تعمل باللمس، فقط استخدم إبهامك الأيسر للتحكم في حركة شخصيتك والأيمن لتوجيه الرصاص.

تحميل لعبة call of duty من جوجل بلاي

تحتوي Call of DutyMobile على وضعين رئيسيين: الزومبي و المتعدد، وكلاهما وضعان شهيران في السلسلة ويتيحان لك التحدي مع لاعبين آخرين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى اللعب التعاوني للتصدي للزومبي، كما تقدم اللعبة خرائط مثل Nuketown وHijacked وKillhouse، وهي من بين الخرائط الأكثر شهرة، ويمكنك استخدام مدار النطاق بالنقر المزدوج على الجانب الأيمن من الشاشة. وكما يحدث في العديد من ألعاب Android الأخرى، سيطلق سلاحك النار تلقائيًا عند الضغط على زر الإطلاق.

لذا إذا كنت من محبي ألعاب FPS وترغب في تجربة ذلك على هاتفك الذكي، فإن Call of DutyMobile هي لعبة رائعة توفر لك تجربة متعددة اللاعبين مع صور رائعة وتشكيلة من الخرائط والأسلحة، والكاريزما التي أصبحت شهيرة في سلسلة Call of Duty، ويمكنك أن تبحث عن اللعبة في متجر جوجل ويتم تحميلها مجانا على الفور.

مميزات لعبة call of duty

لعبة Call of Duty: Mobile تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها محبوبة بين لاعبي ألعاب الهواتف الذكية.