العرض الاول ..مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1 قصة عشق وتردد قناة TRT التركية

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1 قصة عشق، والذي سوف ينطلق أولى موسم له خلال هذا الأسبوع وهو المسلسل التاريخي الجديد التي تقدمة الدراما التركية وخاصة مع اقتراب انتهاء مسلسل قيامة عثمان في الأسابيع المقبلة، ويعرض المل يوم 13 نوفمبر الجاري على قناة تى ار تى التركية وسوف يتم ترجمته إليكم على المواقع العربية الترفيهية مثل موقع قصة عشق الشهير، واليك تفاصيل العرض الأول من مسلسل صلاح الدرين الأيوبي.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1 قصة عشق

بدا من يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر المقبل سوف يتم عرض أولى حلقات المسلسل التاريخى الجديد صلاح الدين الأيوبي، وهو الذي يتزامن موعد عرضه في أحداث سياسيه هامة تحدث في المنطقة الآن، والتي تناولها صراعها منذ عصر صلاح الدين الأيوبي وبالتالي فان موعد عرض المسلسل يعتبر مثالي لكى يحقق على على نسب مشاهدة مع أولى حلقته وحتى الآن اعلنت قناة عربية وحيدة انه سوف تقوم بعرض المسلسل وهى قناة الفجر الجزائرية، والتي سوف تقوم بترجمته إلى اللغة الرعية إلي جماهير الشرق الأوسط .

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1 قصة عشق فجر يوم الثلاثاء المقبل مترجمة إلي اللغة العربية بينما يعرض كل يوم اثنين من كل أسبوع على تردد قناة تى ار تى التركية في تام الساعة السابعة بتوقيت القهرة وفى تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية واليك تردد قناة trt على النايل سات