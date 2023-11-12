تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023 لمتابعة الأخبار الحصرية والهامة في المنطقة

أصبحت قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات الفضائية التي تقوم على إذاعة كل ما هو جديد وحصري فيما يدور في غزة، وكم الأحداث التي التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين حول العالم، فضلاً عن أن القناة تضم مجموعة من الإعلاميين المميزين وكذلك بعض المراسلين المتميزين في نقل كل الأحداث لحظة بلحظة، وتعرض كذلك العديد من البرامج السياسية، وسنعرض لكم في السطور التالية تردد القناة الجديد.

تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد

يمكن القيام بإستقبال قناة القاهرة الإخبارية الجديد على الأقمار الصناعية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11747.

الاستقطاب يكون عمودي.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

الجودة: عالية.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

كيفية استقبال قناة القاهرة الإخبارية الجديد

لكي تتمكن من استقبال قناة القاهرة الإخبارية الجديدة على النايل سات، عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى جهاز الرسيفر.

بعد ذلك سيتم الدخول إلى إعدادات القناة.

بعدها يتم القيام بإدخال التردد الخاص بالقناة بكل سهولة.

القيام بعد ذلك بتحديد القمر الصناعي.

تحديد الإستقطاب.

ليتم في النهاية استقبال القناة بكل سهولة.

معلومات عن قناة القاهرة الإخبارية الجديد