تردد قناة سبيستون على النايل سات 2023 والاستمتاع بأفضل برامج للأطفال

نقدم لكم تردد قناة سبيستون على النايل سات لكل محبي الأفلام الكرتونية، حيث تعد قناة سبيستون واحدة من أفضل قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي؛ نظرًا لامتلاكها الكثير من والأنشطة والفقرات الترفيهية المتنوعة التي تساهم في تنمية مهارات وقدرات الطفل المعرفية واللغوية، والجدير بالذكر أن تأسيس القناة يرجع إلى عام 1997.

تردد قناة سبيستون على النايل سات

أعلنت قناة سبيستون عن تغيير تردد قناة على القمر الصناعي نايل سات إلى التردد 11785 بمعدل ترميز الخطأ 27500 بالاستقطاب العمودي وجودة البث SD ومعامل التصحيح 6/5 وبتشفير مفتوح، أما عن طريقة استقبال القناة فتتم بالخطوات التالية:

من جهاز التحكم يتم الدخول إلى القائمة الرئيسية. الضغط على “موافق” من خلال جهاز التحكم. النقر على زر”الخيارات المتاحة على الشاشة”. بعد ذلك يتم الضغط على خيار”التثبيت اليدوي”. اختيار القمر الصناعي”نايل سات”، ثم إضافة تردد قناة سبيستون على النايل سات. بعدها يتم إدخال كافة بيانات القناة مثل الاستقطاب، ومعامل الترميز، ثم معدل تصحيح الخطأ. ثم النقر على OK الموجودة في جهاز التحكم. في النهاية يتم الانتظار حتى يتم تحميل القناة، ثم النقر على كلمة” نعم” لحفظ البيانات.

مميزات قناة سبيستون

استطاعت قناة سبيستون الحصول على ١٣٠ مليون مشاهدة منذ تأسيسها ما جعلها تحتل المركز الثالث في القنوات المتخصصة على العالم العربي، وذلك نظرا لما تقدمه من:

محتوي علمي للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية.

تهتم بعرض المحتوى الأخلاقي والديني للأطفال.

تقدم العديد من المسابقات والفوازير التي تساعد في تنمية مهارات الأكفال واكتشاف المواهب.

تبث قناة سبيستون على النايل سات محتواها لمدة ٢٤ ساعة بالمجان.

تتميز بجودة محتواها واستخدام أحدث التقنيات.

يوجد بها طاقم متميز من المذيعين المتخصصين في مجال تقديم برامج الأطفال.

يتم عرض محتوى هادف يناسب جميع الفئات العمرية.

إضافة لما سبق أنه يمكن مشاهدة البث المباشر للقناة عن طريق شبكة الإنترنت والفيس بوك.

البرامج التي تقدمها قناة سبيستون

في شهر مارس عام ٢٠٠٠ انطلق البث الأول لبرامج وفقرات قناة سبيستون من خلال شاشة تلفزيون البحرين، ثم أصبح لها العديد من المقرات في العديد من البلدان العربية، تعرض قناة سبيستون مزيج من البرامج والأفلام والمسلسلات والأناشيد والأغاني مثل؛ حكايات ماشا، ومهرتي الصغيرة، والسباق الكبير، إضافة لذلك توم وجيري، والألوان وغيرها من البرامج المتنوعة.