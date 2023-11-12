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طريقة عمل كيكة الشيكولاته أحلى من لابوار وإيتوال بمكونات سهلة للغاية
طريقة عمل كيكة الشيكولاته تعد كيكة الشيكولاتة من الحلويات المحبوبة التي تجمع بين نكهة الشوكولاتة الغنية وقوام الكيكة الرقيقة، لذلك قم الآن وأفعل الطريقة الأتية لعمل أحلى كيكة شيكولاتة سوف تتذوقها في حياتك.
طريقة عمل كيكة الشيكولاته
فيما يلي وصفة بسيطة لتحضير كيكة الشيكولاتة اللذيذة، بالإضافة إلى بعض النصائح لضمان نجاح تحضيرها وإليكم المكونات.
- 1 و ¾ كوب دقيق
- ¾ كوب كاكاو بودرة غير محلى
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
- ½ ملعقة صغيرة ملح
- 1 و ¾ كوب سكر
- 3 بيض
- 2 ملعقة صغيرة فانيليا
- 1 و ½ كوب حليب
- 1 كوب شوكولاتة مذابة (يفضل استخدام شوكولاتة ذات نوعية عالية).
طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة
- قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية). ثم قم بدهن قالب الخبز بالزبدة ورشه بالدقيق لتجنب الالتصاق.
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، والكاكاو، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح. ثم ضعي هذا الخليط جانبًا.
- في وعاء آخر، استخدمي خلاط كهربائي لخفق الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا ورغويًا. ثم أضيفي البيض واستمري في الخفق حتى تتداخل المكونات.
- أضيفي الدقيق وخليط الكاكاو تدريجيًا إلى الخليط السائل، مع التحريك المستمر حتى يتجانس الكل.
- قومي بإضافة الشوكولاتة المذابة وحركي المكونات برفق حتى يتوزع الشوكولاتة بشكل متساوٍ.
- الحليب والفانيليا وقلبي المزيج حتى يصبح ناعمًا وخفيفًا.
- أضيفي العجين في القالب المستعمل، ثم ضعيه في الفرن المُسخن مسبقًا. اتركيه ليخبز لمدة تتراوح بين 25-30 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في منتصف الكيكة.
- اتركي الكيكة لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق ثم قومي بنقلها إلى رف التبريد لتبرد تمامًا قبل تزيينها بالسكر أو الكريمة حسب الرغبة.