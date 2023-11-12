طريقة عمل كيكة الشيكولاته أحلى من لابوار وإيتوال بمكونات سهلة للغاية

طريقة عمل كيكة الشيكولاته تعد كيكة الشيكولاتة من الحلويات المحبوبة التي تجمع بين نكهة الشوكولاتة الغنية وقوام الكيكة الرقيقة، لذلك قم الآن وأفعل الطريقة الأتية لعمل أحلى كيكة شيكولاتة سوف تتذوقها في حياتك.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته

فيما يلي وصفة بسيطة لتحضير كيكة الشيكولاتة اللذيذة، بالإضافة إلى بعض النصائح لضمان نجاح تحضيرها وإليكم المكونات.

1 و ¾ كوب دقيق

¾ كوب كاكاو بودرة غير محلى

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

½ ملعقة صغيرة ملح

1 و ¾ كوب سكر

3 بيض

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 و ½ كوب حليب

1 كوب شوكولاتة مذابة (يفضل استخدام شوكولاتة ذات نوعية عالية).

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة