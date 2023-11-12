استقبل الآن “طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي” لمحدودي الدخل بمقدم 10 ألف جنية

تسعى الكثير من الأسر المصرية إلى الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة المعلن عنها بالإعلان رقم 18، المقرر طرحها نهاية عام 2023 أو بداية 2024، نقدم لكم في هذا المقال فهماً شاملاً حول شروط الحصول على هذه الشقق المهمة، فضلاً عن تفاصيل حول أماكن توفرها وأسعارها.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

باستخدام الرقم القومي، يتاح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي للعام 2023 عبر الخط الساخن 5777، وهو الخدمة التي قدمتها وزارة الإسكان لتيسير التواصل مع المواطنين، وتوفر الوزارة أيضًا أرقام الخط الساخن لجعل عملية الاستعلام أكثر يسرًا، حيث يمكن للمواطنين الاتصال بالأرقام 5777، 118، أو أي هاتف محمول، كما يمكن الاستعلام عبر الرقم 090071117 للخط الأرضي.

يشدد على أنه يمكن الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث تعتبر الإجازات.

هذا النهج يهدف إلى تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحجز الشقق الاجتماعية، مع مراعاة أوقات الاستعلام وضمان توفير الخدمة خلال فترات الدوام المعتادة.

الشروط

بالنسبة لشروط الحصول على شقق الإسكان، يجب على المتقدم أن يكون من جنسية مصرية وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، مع قيود على الدخل الشهري، كما يتطلب الحجز عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية وتقديم دليل الإقامة وسداد مقدم الحجز المطلوب.

الأسعار

أما عن أسعار الشقق، فتتراوح ما بين 245,000 و360,000 جنيه مصري، ويمكن التقسيط على مدى 30 سنة بنظام التمويل العقاري، يتيح المقال أيضًا طرق الاستعلام عن حجز الشقق عبر الأرقام الساخنة المخصصة.