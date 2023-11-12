“هنـــا” جميع شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي .. للإعلان الـ 18 بمقدم 10 ألف جنية فقط

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في بداية العام الميلادي القادم ويجب أن تتحقق شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي وخلال السطور التالية نكشف كافة التفاصيل حول شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي وذلك حتى يتم القبول والحصول على وحدة سكنية تقدمها وزارة الإسكان وإليكم الشروط التي يجب الالتزام بها.

أولاً يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. يجب أن يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 51 عامًا. يجب أن تكون المرة الأولى التي يقدم فيها المواطن للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي حيث ينبغي أن لا يكون مستفيد من الوحدات السكنية من قبل أو قطعة أرض. يجب أن يقدم المواطن ما يثبت محل إقامته أو محل العمل حتى يتم الحصول على وحدات سكنية بالقرب من محل إقامته أو عمله. يجب أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت قيمة دخله الحالي حيث يجب أن يحصل على راتب لا يقل عن 2700 ولا يزيد عن 7000 جنيهًا.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي أن موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي يكون خلال شهر يناير 2024 القادم ويجب شراء كراسة الشروط من مقر وزارة الاسكان الاجتماعي في المحافظة التابع لها والتسجيل الكترونيا عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي ، ويجب تحقيق جميع شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي.