أعرف أهم المتاجر اللي عليها عروض الجمعة البيضاء “بخصومات مش هتصدق عينك بجد”
أيام قليلة وتنطلق عروض الجمعة البيضاء في مصر حيث تأتي الجمعة البيضاء في آخر جمعة من شهر نوفمبر الجاري ويمكن شراء جميع المنتجات والاجهزة بخصومات كبيرة تصل إلى 70% وتعرض الكثير من المحلات التجارية الكثير من العروض المميزة ضمن عروض الجمعة البيضاء وخلال السطور التالية نكشف عن جميع عروض الجمعة البيضاء في مصر.
عروض الجمعة البيضاء
يبحث الكثير من المواطنين في مصر عروض الجمعة البيضاء وذلك تزامنًا مع اقتراب آخر جمعة من شهر نوفمبر 2023 وتستمر عروض الجمعة البيضاء حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 وتصل تخفيضات الجمعة البيضاء إلى أكثر من 70% على جميع المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وجميع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والملابس.
ما هي عروض الجمعة البيضاء المتوفرة؟
عرضت الكثير من المتاجر والمحلات التجارية المتنوعة الكثير من عروض الجمعة البيضاء ويمكن شراء جميع منتجات الجمعة البيضاء أون لاين وإليكم أهم عروض الجمعة البيضاء هذا العام :
- أعلن موقع جوميا عن عروض الجمعة البيضاء هذا العام والتي تبدأ يوم 25 نوفمبر 2023 حيث تصل العروض على منتجات التجميل إلى 50% وعروض تصل لأكثر من 75% على السلع الغذائية والملابس.
- كما أعلنت متاجر كارفور المنتشرة في كافة المحافظات عن عروض الجمعة البيضاء تصل إلى 40% على منتجات العناية الشخصية ومنتجات التجميع وعروص تصل إلى 15% على الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية المختلفة ، وتبدأ عروض كارفور هذا العام بداية من يوم 1 نوفمبر وحتى يوم 5 ديسمبر القادم.
- ويوجد تخفيضات كبيرة على أمازون مصر تصل إلى أكثر من 70% على الكثير من الأجهزة والهواتف المحمولة وجميع السلع الغذائية المتنوع.