نزلها حالًا “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” التردد مفتوح على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور الجنة من بين أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تحقق نجاحاً كبيراً عبر بثها الفضائي الذي يمتد واسعًا تقدم القناة محتوى متنوعًا يستهوي جميع فئات الأعمار، بما في ذلك البالغين، من خلال مجموعة من أفضل البرامج والأناشيد باللغة العربية فيما يلي، سنتناول تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات ونسلط الضوء على تفاصيلها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنكم مشاهدة الأغاني والبرامج الكرتونية الرائعة للأطفال، التي تبثها قناة طيور الجنة طوال اليوم بلا انقطاع، عبر اكتشاف تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 11274.

يتم الوصول إلى هذا التردد عبر تحديد معدل الترميز بـ 27500

وتعديل معامل التصويب إلى ¾.

كما أن معامل الاستقطاب يجب أن يكون H.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تحتوي شاشة قناة طيور الجنة على العديد من الخصائص الجذابة، مما يجعلها تحتل المرتبة الرئيسية بين القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال في العالم العربي، ويمكن العثور على القناة وتنزيلها على القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات عند 11073.

وذلك بتحديد الاستقطاب إما أفقياً أو H.

وكذلك بضبط معدل الترميز عند 27500.

واعتماد معامل تصحيح الخطأ ⅚.

مميزات قناة طيور الجنة

تختلف قناة طيور الجنة عن أي قناة أطفال اخرى، والدليل على ذلك أنه بالرغم من انتشار قنوات الأطفال وقنوات الكرتون إلا أنك تجد الباحثين عن قناة طيور الجنة لا يقلوا مهما حدث، على العكس هم في حالة تزايد مستمرة، وأهم ما يميز القناة: