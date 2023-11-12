TOM AND JEERY تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 .. حملها حالًا وفرح أطفالك بالأغاني والكارتون

يبحث الكثير من الأطفال والآباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري الجديد حيث تتميز قناة توم و جيري بعرض حلقات مسلية من أفلام الكرتون التي يحبها الكثير من الأطفال كما تعرض القناة حلقات مميزه من كرتون توم وجيري على مدار اليوم ويمكنكم مشاهدة قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة توم وجيري الجديد.

تردد قناة توم وجيري الجديد

تعرض قناة توم وجيري الكثير من محتوى أفلام الكرتون المناسبة للأطفال وذلك بدون إعلانات وبجودة عالية ويتم تحديث تردد قناة توم وجيري الجديد بصورة مستمرة ويحب الكثير من الأطفال الصغار والكبار أفلام الكرتون التي تقدمها قناة توم وجيري وذلك عبر التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11643

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

معدل الترميز : 27500

برامج وأفلام قناة توم وجيري

لا شك أن الكثير من الأطفال والصغار يعشقون أفلام وبرامج الكرتون وتقدم قناة توم وجيري مجموعة كبيرة من الأفلام الكرتونية المتنوعة التي يحبها الكثير من الأطفال وتشاهدون عبر تردد قناة توم وجيري الجديد جميع حلقات توم وجيري والتي يتم عرضها على مدار اليوم كما يتم عرض حلقات جديدة لأول مرة يحبها جميع الأطفال الكبار والصغار ، وتضيف قناة توم وجيري الكثير من المحتوى الترفيهي والتعليمي للكثير من الأطفال حيث تعرض القناة مجموعة من البرامج التعليمية المتنوعة التي تنمي مهارات الأطفال وتشجعهم على التركيز وتنمية الكثير من المهارات المختلفة.