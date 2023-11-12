استقبل الآن “تردد قناة وناسة 2024” متاحة هذه القناة على جميع الأقمار الصناعية

نجحت قناة “وناسة” للأطفال في فترة قصيرة جدًا في جذب جمهور كبير داخل الوطن العربي، حققت القناة أعلى نسبة بحث وارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشاهدين، حيث شملت هذه الزيادة جميع الفئات العمرية، سواء كانوا أطفالًا يتابعون البرامج المميزة أو كبارًا يهتمون بتوفير تجربة ترفيهية مميزة لأطفالهم، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني المخصصة للأطفال، إضافة إلى عرض برامج كارتونية جذابة تتمثل في رسوم متحركة يفضلها الأطفال بشكل عام.

تردد قناة وناسة

من السهل جداً القيام بعملية تنزيل القناة على تلفازك الخاص وذلك من خلال القيام بضبط التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات وذلك عن طريق القيام إدخال التردد الجديد الخاص بها فقط وتستطيع بعد ذلك باستمتاع الأطفال بمشاهدة الأغاني والبرامج الكارتونية الرائعة والترفيهية التي يتم عرضها علي القناة وتوفر ايضاً القناة مشاهدة ومتابعة بصورة مجانية كاملة بدون الحاجة إلي أي أشتراك أو دفع رسوم مقابل المشاهدة فقط قم بالخطوات الآتية:

قم بضبط القمر الصناعي الخاص بك علي نايل سات علي التردد: 11559 ويكون معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

البرامج المميزة التي تعرض على قناة وناسه

من أهم وأشهر العوامل التي ساعدت قناة “وناسه” الخاصة بالأطفال على اكتساب الشهرة الواسعة و ايضاً اكتساح الساحة الفضائية بشكل ملفت فهو المحتوى الذي تقوم القناة بتقديمه سواء كانت برامج كارتونية التي تعمل على تعليم السلوكيات الصحيحة للأطفال وغير ذلك فهي تعمل على تقديم محتويات أخرى متعددة تتضمن بعض السلوكيات الهامة سواء ان كانت تعليمية أو ترفيهية وهي ايضاً تهتم اهتماماً كبيراً بتقديم محتوى تعليمي بلغتنا العربية و اللغة الانجليزية ايضاً ومن ضمنها البرنامج الرائع وين سنك يا لولو وهابي بيرث داي.وينو الأحمر يا لولو ودكتور الأسنان الحقني،مين اللي سرق الحزمة ،أنا لولو ساعدوني ،بم بم حيوانات ،يا شرطي حرامي والقطة توتة اغنية وينك يا لولو و بيبي شاور.