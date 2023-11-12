لو معاك الـ 10 الآف جنية جاهزين “أعرف بسرعة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي” الإعلان الـ 18

يقوم العديد من متوسط الدخل بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي التي قامت الدولة بتوفيرها لجميع المواطنين متوسطي الدخل ومحدودي الدخل حيث قامت الوزارة بوضع عدة شروط لحجز شقق الاسكان الاجتماعي يمكنك التعرف عليها من خلال هذا المقال.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يمكنكم معرفة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي من خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون المواطن المتقدم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي مصر الجنسية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على الاشواق الإسكان الاجتماعي من بين 21 الى 50 عام.

يجب أن يكون قيمة الدخل الشهري للمتقدم على حجز شقق الاسكان الاجتماعي لا يتجاوز 6000 جنيه للأعزب ولا يتجاوز 8000 جنيه للمتزوج.

يجب أن يراعي المتقدم على حجز شقة في الاسكان الاجتماعي ألا يكون قام بالتقديم على أكثر من وحدة سكنية في ذات الإعلان.

يجب على المتقدم لحجز الشقق في الإسكان الاجتماعي أن يقوم بتسديد مبلغ مقدم الحجز المحدد له.

يجب على المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي أن يكون لديه دليل يثبت إقامته في المحافظة الذي يريد وحدة سكنية بها ويجب ايضا ان تكون لديه وظيفه في نفس المحافظة.

عدم وجود ممتلك من الوحدات السكنية فرد من أفراد أسرة المتقدم في المدن الجديدة والمحافظات.

وكما أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن موعد طرح الشقق بالإعلان رقم 18 يكون في الربع الأخير من عام 2023 او في بدايه عام 2024 موجود مساحه للشقق تتراوح بين من 75 متر الى 90 متر.