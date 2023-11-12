“هنــا” خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18.. هتستلم الشقة على المفتاح

يبحث جميع المتقدمين من المواطنين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وذلك إلكترونيًا عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي ، وقد طرحت وزارة الاسكان الاجتماعي مجموعة مميزة من شقق الاسكان الاجتماعي وتتميز بمساحتها الواسعة كما تبدأ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بداية من 300 ألف جنيهًا ويمكن تقسيط المبلغ ودفع مقدم يبدأ من 25 ألف جنيهًا وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وذلك عن طريق الرقم القومي للمتقدم وذلك للحصول على الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي من هنا. ثم اضغط على الاستعلام عن حالة الطلب وقف حجز شقق الاسكان الاجتماعي. ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من الرقم القومي والاسم. ثم اضغط على استعلام. تظهر حالة الطلب بالقبول أو الرفض.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة