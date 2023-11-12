رابط الاستعلام عن حالة الطلب 2024 والحصول على الوحدات السكنية “بمقدم 10 ألف جنية”

في الوقت الحالي، تشهد عمليات البحث الشائعة عبر محرك البحث جوجل اهتمامًا متزايدًا من قِبل المواطنين، الذين يسعون للعثور على لينك الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي لعامي 2024 و2023، يأتي هذا الاهتمام نتيجة للمبادرات الكبيرة التي تطلقها وزارة الإسكان الاجتماعي في مصر، حيث تعلن عن طرح وحدات سكنية جديدة، وذلك بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رابط الاستعلام عن حالة الطلب 2024

تأكدت الوزارة في الفترة السابقة من خطة طرح تزيد عن 40 ألف وحدة سكنية خلال عام 2023، وتعتزم تسليمها بشكل نهائي كجزء من المشروعات الرئيسية بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تسليم مزيد من الوحدات السكنية لكل من يسعى للحصول على منزل جديد.

نقدم للمواطنين رابطًا مباشرًا للاستعلام عن حالة طلبات الإسكان الاجتماعي لعامي 2024 و2023

الشروط المطلوبة

وتكون كالتالي:

يشدد على أهمية توفر بعض الشروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لعامي 2024 و2023، وتتضمن هذه الشروط الجنسية المصرية، والعمر الذي يتراوح بين 21 و69 عامًا، وعدم حصول المتقدم على وحدة سكنية سابقة، بالإضافة إلى الالتزام بشروط التمويل العقاري والحد الأقصى للدخل الشهري الصافي الذي يجب أن لا يتجاوز 4500 جنيه.

أرقام الخط الساخن للإسكان الاجتماعي

وفي إطار تسهيل التواصل وتوفير المعلومات، قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بتوفير أرقام هاتف خط الساخن (188 – 5777)، حيث يمكن للمواطنين الاستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي، بما في ذلك الأوراق المطلوبة للتقديم وكل الشروط المتعلقة.