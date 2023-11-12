وصفات ترطيب الشعر قبل الفرح تعتبر الأمور التجميلية والاستعدادات للفرح من اللحظات الخاصة والمميزة في حياة كل امرأة، ومن بين هذه التجهيزات، يحتل شعر العروس مكانة خاصة، حيث يسعى الكثيرون إلى الحصول على تسريحة مثالية وشعر صحي ولامع.

وصفات ترطيب الشعر قبل الفرح

لضمان أن شعرك يكون في أفضل حالة قبل يوم الفرح، إليك وصفات فعّالة لترطيب الشعر:

قناع الزيت الساخن:

المكونات:

2 ملعقة زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

اخلطي الزيوت والعسل في وعاء.

سخني الزيتين حتى يصبحان دافئين.

ضعي الخليط على فروة الرأس وانتشليه بأصابعك لتوزيعه جيداً.

غطي شعرك بغطاء دش واتركيه لمدة 30-45 دقيقة.

اشطفي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

العناية بالألوفيرا والزبادي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

الطريقة:

اخلطي جل الألوفيرا والزبادي في وعاء.

طبقي الخليط على شعر نظيف ورطب.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

ماسك البيض وزيت الزيتون:

المكونات:

بيضة واحدة.

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

افركي البيضة في وعاء وأضيفي زيت الزيتون.

اخلطيهما جيداً لتحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على شعرك وفروة الرأس.

اتركيه لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو.

قناع الموز وزيت جوز الهند:

المكونات:

موزة ناضجة.

معلقتين زيت جوز الهند.

الطريقة:

اهرسي الموزة جيدًا في وعاء.

أضيفي زيت جوز الهند إلى الموز واخلطيهما.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

بخاخ الترطيب بالورد:

المكونات:

1/2 كوب من الماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

الطريقة:

امزجي الماء الورد مع جل الألوفيرا.

املئي زجاجة بخاخ بالمزيج.

رشي هذا الخليط على شعرك النظيف والجاف قبل الفرح.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم وصفات ترطيب الشعر قبل الفرح .