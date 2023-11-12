بربع كيلو سمسم.. طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل بكميات كبيرة وأحسن من الجاهزة

تبحث معظم السيدات عن طريقة سهلة من خلالها يتم تحضير الطحينة الخام بكميات كبيرة داخل المنزل بتكلفة قليلة والاستغناء عن شرائها جاهزة من السوبر ماركت حيث ارتفع سعرها في الفترة الأخيرة، وتتميز الطحينة بمذاقها اللذيذ بالإضافة لاحتوائها على فوائد غذائية وفيتامينات كثيرة مثل النحاس، الحديد، الكالسيوم التي لها دور في التخلص من اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي والتحكم في معدل كوليسترول الدم، وسنوضح بالتفصيل طريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل الطحينة الخام بكميات

بكل سهولة يُمكن الحصول على طحينة خام من المنزل بكميات كبيرة، كما يلي:

المكونات

كوب سمسم كبير.

نصف كوب زيت.

كوب دقيق أبيض كبير.

كوب زيت عباد الشمس.

طريقة التحضير

في وعاء كبير نضع الزيت والسمسم ثم نرفعه على النار حتى يتحمص السمسم مع مراعاة عدم تغيير لونه لأن ذلك يؤثر على لون الطحينة النهائي.

نُحضر الكبة الكهربائية ونضع بها السمسم ثم الدقيق ونخفق المكونات ليصبح الخليط ناعمًا متجانسًا.

نُضيف زيت عباد الشمس ثم نخفق مرة ثانية بالمضرب الكهربي جيدًا.

بعد ذلك نضع الخليط في الخلاط الكهربي ونخلطهم جيدًا ليصبح لونه فاتحَا كلون الطحينة العادي.

في البرطمان الزجاجي المخصص نضع كمية الخليط التي سبق وتم تحضيرها ونحفظها لحين الاستخدام.

نأخذ كمية طحينة حسب الرغبة ونُقدمها مع السلطات وعليها البهارات المخصصة ويُقدم مع وجبات الطعام.

طريقة أخرى لتحضير الطحينة

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تحضير الطحينة وهذه واحدة من ضمنهم، فنجد:

المكونات

ربع كيلو سمسم.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة خل.

ماء دافئ حسب الحاجة.

ملح وفلفل أسود وكمون.

بقدونس للتزيين.

الطريقة