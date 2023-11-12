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أحسن حلاوة طحينية هتاكلها في حياتك.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت بمكونات اقتصادية ومذاق رائع
دائمًا ما تبحث ربات البيوت عن السر وراء تحضير الأكلات المتنوعة في المنزل لتوفير الأموال وأيضًا لضمان إعطاء أطفالها أكلات صحية مضمونة في المكونات والعناصر التي تدخل في إعدادها، وتعتبر الحلاوة الطحينية من الأصناف الأكثر طلبًا ما بين الأطفال والتي تتميز بفوائدها الكبرى، فهي من الأصناف الشعبية التي تنتشر في الوطن العربي، وهي تحضر من السمسم المحمص المطحون بإضافة العديد من النكهات التي تعطيها الطعم والقوام المميز، وتتميز الحلاوة الطحينية بأنها غنية بالعناصر الغذائية الأكثر أهمية، حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والدهون الصحية والألياف، ويمكن تناولها كوجبة رئيسية في الإفطار أو العشاء.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
ويمكن تحضير الحلاوة الطحينية عن طريق إحضار المكونات التالية :
- 2 كوب من الطحينة الخام السائلة.
- كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الدقيق.
- معلقة من الفانيليا.
- نصف كوب من اللبن البودرة.
- نصف معلقة من الهيل.
- نصف كوب من المكسرات المفرومة.
خطوات تحضير الحلاوة
- في إناء عميق يوضع الدقيق بعد أن ينخل جيدًا ويضاف له اللبن البودرة وتخلط المكونات جيدًا حتى التجانس.
- يضاف السكر البودرة والهيل حسب الرغبة والفانيليا مع التقليب، وتلك هي أفضل طريقة عمل الحلاوة الطحينية.
- تضاف الطحينة إلى الخليط الجاف بشكل تدريجي مع التقليب المستمر بشكل يدوي.
- يجب الاستمرار في الخفق حتى تختلط كافة المكونات ويصبح الخليط سميك.
- في حالة الحاجة لزيادة نسبة الطحينة يجب إضافتها تدريجيًا.
- تضاف المكسرات بعد تمام الخلط للمكونات مع الخلط مرة أخرى.
- في علبة الحفظ المناسبة محكمة الغلق يوضع بها ورقة من الزبدة وتضاف الحلاوة الطحينية بالضغط عليها جيدًا حتى تتماسك وتتخلص من أي فراغات بداخلها.
- تغلق العلبة وتوضع في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات على الأقل قبل تناولها كي تتماسك.
- تخرج الحلاوة الطحينية من الثلاجة وتصبح جاهزة لعمل أروع السندويتشات بعد أن تقطع إلى شرائح.
- توضع الحلاوة في وجبات الإفطار والعشاء مع أي أنوع من الخبز المفضل حسب الرغبة.