هشة ومليانة صوص شوكولاتة.. طريقة عمل كيكة النوتيلا الخطيرة

الكيك بالشوكولاتة لها مذاق خاص يفضله كل من يحب طعم الشوكولاتة لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كيكة النوتيلا اللذيذة جدًا بحيث تعدينها في منزلك بمكونات بسيطة وطعم مقارب جدًا للكيك الجاهز الذي تشترينه من محلات الحلويات فتابعي معنا.

طريقة عمل كيكة النوتيلا

الوصفة هنا ستكون بالكاكاو الخام غير المضاف له سكر مثل كاكاو دريم الذي يعطيكِ طعم الشوكولاتة بالضبط، قبل عرض المكونات وحدي الكوب المستخدم في عيار المقادير:

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب من الزيت.

4 بيضات.

كوب من الحليب، يُفضل شراء كيس من الحليب البودر وإضافة الماء له بحيث يصبح المقدار كوب.

2 كيس فانيليا.

كوب نوتيلا، أو صوص شوكولاتة مصنوع من (2 ملعقة كبيرة كاكاو خام، كوب حليب، ملعقة كبيرة ممسوحة من النشا، سكر حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة خل (لتصبح الكيكة اسفنجية).

خطوات عمل كيكة النوتيلا

إليكِ الخطوات الصحيحة لعمل كيكة النوتيلا: