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هشة ومليانة صوص شوكولاتة.. طريقة عمل كيكة النوتيلا الخطيرة
ولا أشهر المحلات.. طريقة عمل كيكة الشيكولاته بطعم رائع ومكونات بسيطة
الكيك بالشوكولاتة لها مذاق خاص يفضله كل من يحب طعم الشوكولاتة لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كيكة النوتيلا اللذيذة جدًا بحيث تعدينها في منزلك بمكونات بسيطة وطعم مقارب جدًا للكيك الجاهز الذي تشترينه من محلات الحلويات فتابعي معنا.
طريقة عمل كيكة النوتيلا
الوصفة هنا ستكون بالكاكاو الخام غير المضاف له سكر مثل كاكاو دريم الذي يعطيكِ طعم الشوكولاتة بالضبط، قبل عرض المكونات وحدي الكوب المستخدم في عيار المقادير:
- كوبان من الدقيق.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- كوب من الزيت.
- 4 بيضات.
- كوب من الحليب، يُفضل شراء كيس من الحليب البودر وإضافة الماء له بحيث يصبح المقدار كوب.
- 2 كيس فانيليا.
- كوب نوتيلا، أو صوص شوكولاتة مصنوع من (2 ملعقة كبيرة كاكاو خام، كوب حليب، ملعقة كبيرة ممسوحة من النشا، سكر حسب الرغبة).
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- ملعقة صغيرة خل (لتصبح الكيكة اسفنجية).
خطوات عمل كيكة النوتيلا
إليكِ الخطوات الصحيحة لعمل كيكة النوتيلا:
- سخني الفرن أولاً على درجة حرارة 180، وجهزي صينية مبطنة بالدقيق والزبد أو السمنة.
- بعد ذلك ضعي في الخلاط الكهربائي السكر والحليب واضربي جيدًا، بعد ذلك أضيفي الزيت واضربي، ثم البيض وملعقة صغيرة من الخل واضربي، ثم الفانيليا.
- بعد ذلك أضيفي البيكينج بودر والكاكاو الخام على الدقيق واخلطي جيدًا.
- ضعي الخليط السائل الذي أعددناه في الخلاط في وعاء بلاستيكي وابدئي في نخل الدقيق كمية صغيرة بكمية صغيرة واضربي بمضرب اليد حتى تختفي كمية الدقيق الصغيرة وأضيفي الكمية التي تليها وهكذا.
- بعد ذلك ضعي عجينة الكيكة في صينية لمدة 20 أو 25 دقيقة ولا تخرجيها من الفرن قبل عمل اختبار الكيك ألا وهو وضع شوكة في منتصف العجينة؛ فإذا خرجت نظيفة فالكيكة نضجت وحان الآن موعد خروجها من الفرق.
- بعد أن تنضج الكيكة لا تخرجيها من الفرن بل قومي بإطفاء النار وافتحي الفرن قليلاً حتى لا تهبط.
- بعد أن تبرد الكيكة تمامًا ابدئي في إضافة النوتيلا على الوجه أو صوص الشوكولاتة وقدميها.
- كما يمكنك إضافة النوتيلا في العجينة نفسها قبل التسوية.