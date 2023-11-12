رابط متاح للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

أعلنت وزارة العمل العراقية عن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وهذا بالتزامن مع إعلان وزارة العمل بالإعلان عن دفعة جديدة من الرعاية في عام 2024 والشهر المقبل، ويمكن لجميع المواطنين في محافظات العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية من خلال الرابط الخاص المتاح الذي نطلعكم عنه الآن فتابعونا.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية يمكن الاطلاع على كشوفات أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهذا من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

زيارة منصة مظلتي الرسمي عبر شبكة الانترنت.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة.

يتم حمل الكشوفات الورقية والانتظار حتى يتم تنزيلها على الجهاز الخاص بك.

إدخال اسم المستعلم رباعي في الكشف وستظهر النتيجة إذا كنت مؤهل أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

هناك بعض الشروط المعلنة من قبل وزارة العمل العراقية حول الحصول عن برنامج الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

أن لا يكون هناك أي منشآت عقارية او ممتلكات أخرى باسم المتقدم.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

لابد أن يكون أفراد الأسرة المتقدمة للرعاية أربعة أفراد على الأقل.

برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق واحد من ضمن برامج المساعدة للأسر ذات الدخل المحدود والتي تحتاج للدعم، ويقدم البرنامج على نظام وجبات تصرف من خلال وزارة العمل العراقية وهذا لمساعدة المواطنين على المعيشة وسط الغلاء السائر والظروف الاقتصادية السيئة في العراق.