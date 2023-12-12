www spf gov om تسجيل الدخول| رابط وخطوات تسجيل.. منفعة الطفولة في سلطنة عمان 2024/2023

شهدت مواقع البحث في الفترة الأخيرة أرتفاع كبير في عمليات البحث عن تسجيل منفعة الطفولة في سلطنة عمان 2024/2023، بالتوقيت الزمني الذي أطلقه برنامج الرعاية الاجتماعية للأطفال، جيث تم بالفعل تهاتف العديد من المواطنين في إتمام خطوات التسجيل في منفعة الطفولة في سلطنة عمان 2023 عبر موقع بوابة الحماية الاجتماعية spf.gov.om.

منفعة الطفولة في سلطنة عمان 2024/2023

وبما أنها فائدة لتحقيق التميز في تقديم الدعم ، فقد أعلنت سلطنة ،عمان رسميًا أيضًا عن فرصة الاستفادة من منحة الطفولة حتى سن الثامنة عشرة ، وتتيح هذه الميزة للأطفال فرصة الحصول على دعم قدره 10 ريالات شهريا ، ابتداء من شهر الميلاد ، لا تمثل المبادرة اعترافا بأهمية الطفولة فحسب، بل تمثل أيضا التزاما من الدولة بتوفير بيئة ، داعمة تساهم في نمو الأجيال وتطور الأجيال الصاعدة ، ويمكن للوالدين تسجيل أبنائهم لأكتساب هذة المنفعة ، ولكن يجب مراعاة أن هناك شروط وضوابط يجب الألتزام بها .

طريقة التسجيل في منفعة الطفولة

قدم صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان توفير الرابط الإلكتروني الخاص به للتسجيل في منفعة الطفولة اتبع الخطوات التالية:

يمكنك التسجيل عن طريق الموقع ، الرسمي لمنفعة الطفولة من خلال هذا الرابط.

أو التسجيل في البوابة الإلكترونية ، لصندوق الحماية الاجتماعية من هنا .

إضافة الرقم المدني للطفل.

إنشاء حساب بنكي، شخصي للطفل المستحق للدعم.

إضافة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة منك.

منفعة الطفولة

ستسهل هذه الخطوات علي الأسر، الاستفادة إلى أقصى حد من هذه المبادرة الرائدة ، التي تعتبر مفيدة لأطفال في سلطنة عمان، تعبير واضح عن التزام الحكومة بتقديم ، الدعم اللازم للأجيال الصاعدة ، حتى تتيح لهم جميع الفرص لبناء مستقبل واعد ومشرق.

متى يبدأ صرف منفعة الطفولة؟

بمجرد الانتهاء من تسجيل منفعة الطفولة في عمان وتأكيد البيانات يتم عمل دراسة للطلب من قبل الجهات المختصة، وبمجرد قبول الطلب وفقاً للشروط المطلوبة، وبحسب المرسوم السلطاني بشأن إصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتم صرف دعم الطفولة بدء من يناير 2024.