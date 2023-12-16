سعر الدولار اليوم في العراق USD VS  IQD ::سعر 100 دولار في العراق اليوم السبت 16-12-2023

سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار العراقي من الاسئلة العديدة لدى المواطنين العراقيين في مختلف محافظات البلاد حول سعر صرف 100 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي في الوقت الحالي، حيث يظهر اهتمام كبير من قبل العديد من المواطنين في معرفة أحدث أسعار الصرف للعملات الأجنبية، خاصةً الذين يرغبون في استثمار أموالهم أو السفر إلى خارج البلاد لذلك سوف نعرض لكم عبر موقعنا اخر أسعار الدولار في مقابل جميع العملات الاخرى.

سعر الدولار اليوم في العراق

لوحظ ازدياد عمليات البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” من قبل المواطنين في جميع أنحاء العراق، حيث يبحثون عن سعر صرف 100 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي لليوم الحالي، وفيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لليوم، وينبغي العلم أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وقد تختلف قليلاً بين محلات الصرافة والبنوك المختلفة في العراق.

سعر دولار أمريكي مقابل دينار عراقي (سعر USD IQD اليوم)

استقر سعر الدولار اليوم السبت 16-12-2023 في العراق، بحسب المؤشرات السوقية الموازية في البورصات المختلفة، وقد بلغ سعر الدولار اليوم في بورصة بغداد 156.000 دينار عراقي، فيما كانت أسعاره مختلفة في بورصات البصرة وكركوك، حيث بلغت قيمة 100 دولار = 156.150 دينار عراقي.

ووفقاً لتحديثات جوجل للعملات، فقد وصل سعر الدولار اليوم في العراق إلى 1310.00 دينار عراقي، ويُذكر أنه لم تشهد البنوك العاملة في مصر أي تغييرات في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم، فقد احتفظ سعره بالثبات عند 30.000 دينار عراقي.

وإذ يشير التقرير إلى استقرار سعر الدولار اليوم في العراق، فإن حركة تداول العملة الأمريكية ما زالت مستمرة منذ الفترة الماضية، تزامناً مع الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة في هذا البلد الغني بالنفط. ويتوقع البعض أن يستمر الوضع على ما هو عليه في الفترة المقبلة، بانتظار التحسن في الأوضاع الاقتصادية والعملات في العالم.

سعر الدولار اليوم في بورصة بغداد

100 دولار = 156.000 دينار عراقي.

سعر الدولار اليوم في بورصة البصرة

100 دولار = 156.000 دينار عراقي.

سعر الدولار اليوم في بورصة كركوك

100 دولار = 156.150 دينار عراقي.

سعر الدولار اليوم في بورصة اربيل

100 دولار = 156.100 دينار عراقي.

سعر الدولار اليوم في بورصة سليمانية

100 دولار = 156.150 دينار عراقي.

سعر الدولار اليوم في بورصة دهوك

100 دولار = 156.100 دينار عراقي.

أسعار العملات في الأسواق المختلفة

يتم تحديد اسعار العملات في الاسواق المختلفه تبعا لاخر تحديثات في البورصه العالميه حيث يكون سعر الدولار في مقابل العملات الاخرى على النحو التالي: