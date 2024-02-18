خطوات التسجيل في معاش الطفل من تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وصورة شهادة ميلاد البيبي

معاش الطفل من تكافل وكرامة، ازدادت معدلات البحث عنه من قبل العديد من المواطنين، حيث تهدف الحكومة إلى توفير الدعم والمساعدة للمواطنين في مواجهة التحديات المعيشية الصعبة، ويأتي ذلك من خلال جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم مبادرات ودعم مالي، مثل صرف معاش الطفل للفئات المستحقة الذين تتراوح أعمارهم دون 18 عامًا ويعتمدون على الرعاية.

معاش الطفل من تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق معاش الطفل من تكافل وكرامة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الأبوين مطلقين للحصول على معاش الطفل.

أن يكون الطفل يتيمًا لكلا من الأم والأب لتلبية شروط استحقاق معاش الطفل.

عدم تجاوز عمر الطفل 18 عامًا للحصول على معاش الطفل.

أن يكون الطفل من الجنسية المصرية.

تقديم دليل يثبت عدم وجود دخل ثابت لأسرة الطفل.

أم الطفل تكون متزوجة من شخص غير والد الطفل أو الأب متزوج من شخص غير والدة الطفل.

أن يكون الطفل هو من تم سجن والده مع وجود زواج والدته من شخص غير والد الطفل المسجون.

رابط تسجيل منحة الطفل

أوضحت الوزارة أن التسجيل للحصول على معاش الطفل يتم عبر ملء استمارة الطلب المتاحة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وتقديمها لوحدة الشؤون الاجتماعية في محل الإقامة، ووفقًا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي يتم تحديد قيمة معاش الطفل بناءًا على عدد الأطفال، يمنح معاش للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل مستفيد من المعاش شريطة أن يكونوا منتظمين في التعليم الأساسي حتى المتوسط، بحد أقصى 200 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي، تشمل الفئة المستحقة لمعاش الطفل أولاد ليس لديهم مصدر دخل ثابت.