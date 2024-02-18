شوف اسمك هينزل امتى..استعلام عن العلاوات الخمسة 2024 بالرقم القومي

استعلام عن العلاوات الخمسة، تصدر محركات ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث تقدمت الحكومة المصرية بالعلاوات الخمس بهدف تحسين الحياة الاجتماعية وضمان حياة كريمة تتناسب مع ظروف الأفراد داخل المجتمع المصري، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمي، يسعى الجميع للعثور على اسمهم ضمن جدول المستفيدين من العلاوات الخمس ويتمنون أن يكونوا واحداً منهم، وفي هذا المقال سنقدم إليكم كيفية الاستعلام للحصول على العلاوات الخمس ومن يحق لهم الاستفادة منها.

استعلام عن العلاوات الخمسة

إليك الخطوات للاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي وهي :

أولاً ادخل إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

انقر على أيقونة “الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي”.

قم بإدخال رقم الهوية القومية للمستفيد من العلاوات الخمس.

قم بكتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية في الحقل المخصص.

انقر على “علامة أنا لست روبوت”.

وأخيرًا انقر على أيقونة “إرسال الطلب” وانتظر بضع ثوانٍ ليظهر تفاصيل صرف العلاوات.

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2024

إليك جدول العلاوات الخمس لعام 2024: