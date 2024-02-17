أغاني شعبي 24 ساعة تردد قناة أفراح afrah TV على النايل سات وإزاي تقدر تثبتها على الرسيفر

تردد قناة أفراح، فمن خلال عرض التقاليد والممارسات المعروفة وتغطية الأحداث التي تجسد شخصية الأمة وإرثها، تسعى قناة أفراح المصرية إلى تعزيز الهوية المصرية، كما أنها تعتبر واحدة من البرامج التليفزيونية المحلية التي تلبي رغبة الجمهور في مشاهدة الأحداث المصرية والمشاركة فيها، وطرح النايل سات ترددات جديدة لقناة أفراح المصرية، مما يسهل استقبال المشاهدين وأكثر دقة.

تردد قناة أفراح

يمكن للمشاهدين الآن استقبال القناة بسهولة من خلال ضبط أجهزتهم لاستقبالها بفضل تردد القناة الجديد، تردد قناة أفراح هو :

تردد القناة: 11602.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة أفراح المصرية

تميز القناة نفسها من خلال تركيز محتواها على التقارير المتعلقة بالزواج والأحداث الإقليمية والثقافية الأخرى.

ويشمل ذلك التقارير عن الخطوبة والزواج وكذلك الأحداث الدينية والثقافية التي تعرض تنوع الثقافة المصرية.

تستقبل قناة أفراح المصرية جمهورًا واسعًا من المشاهدين الذين يبحثون عن تجارب تلفزيونية فريدة ذات طابع احتفالي مبهج.

تقدم القناة برامج ثقافية متنوعة وغنية بالمعلومات والترفيه.

يمكن أن تحتوي هذه البرامج على أجزاء ترفيهية وورش عمل حول التخطيط لحفلات الزفاف ومقابلات مع موسيقيين وشخصيات مشهورة.

معلومات عن قناة أفراح

تطورت قناة أفراح المصرية لتصبح مصدرًا مهمًا للمتعة والترفيه.