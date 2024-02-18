متى موعد صرف معاشات مارس بالزيادة الرئاسية الأخيرة+خطوات استعلام المعاشات 2024 بالرقم القومي

موعد صرف معاشات مارس بالزيادة حيث بدأ العديد من الأشخاص المستفيدين من المعاشات بالبحث عن الموعد التي يتم من خلاله صرف الرواتب الخاصة بمعاشات شهر مارس، وقامت الجهات المسؤولة بتحديد اليوم الخاص لذلك وفقاً للأحكام القانونية الصادرة من قبل التأمينات الإجتماعية والمعاشات حيث تم تعيين اليوم الأول من شهر مارس الموعد الخاص بصرف المعاشات ويستمر حتى اليوم السادس من نفس الشهر حيث أنه يتم صرف الرواتب الخاصة بالمعاشات على مدار ست أيام بشكل متتالي.

موعد صرف معاشات مارس بالزيادة

قامت الجهات المسؤولة في التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتحديد اليوم الأول من شهر مارس يوماً خاصاً بصرف المعاشات ويستمر حتى اليوم السادس من نفس الشهر وذلك بشكل متتالي لكي يتم حصول الجميع على الرواتب الخاصة بهم بكل سهولة من خلال إحدى المراكز الخاصة بقبض الراتب ويمكن للجميع بسهولة الإستعلام عن القيمة الخاصة براتب المعاشات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك وتسجيل جميع البيانات عبر الموقع بكل سهولة وبشكل صحيح وسوف يتم تعيين كيفية التفاصيل الخاصة بالمعاش على الشاشة مباشرة.

كيفية الإستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن للجميع الإستعلام بكل سهولة عن نسبة الزيادة الخاصة بصرف رواتب المعاشات من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية التالية:

يقوم المستخدم في البداية بالضغط على الموقع الخاص الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

وبعد ذلك يتم تدوين الاسم الخاص بالمستفيد من المعاش بشكل سليم في الخانة الخاصة به.

ينبغي أن نقوم بتدوين كلمة المرور الخاصة بالمستخدم بشكل سليم.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على عبارة تسجيل الدخول.

سوف يتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش على الشاشة الرئيسية.

أماكن الخاصة بصرف معاشات شهر مارس 2024

ينبغي على المستفيد أن يقوم بالتوجه إلى إحدى الأماكن التالية لصرف المعاش وتتمثل تلك الأماكن فيما يلي: