حقيقة تأجيل موعد عرض الحلقة 149 عثمان هذا الأسبوع+القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

موعد عرض الحلقة 149 عثمان والذي نال شعبية كبيرة لم يسبق لها مثيل، كما ينتظر عرضه عبر شاشات التلفاز على العديد من القنوات، وفي انتظار بترقب لعرض الحلقة 149 من المسلسل التركي المؤسس عثمان حيث سيدور بهذه الحلقة الأحداث الشيقة؛ وسوف يتم عرضها بالعديد من اللغات.

موعد عرض الحلقة 149 عثمان

من المنتظر أن يتم عرض الحلقة 149 من مسلسل المؤسس عثمان الأكثر شعبية، وإليكم تفاصيل موعد العرض.

تم تحديد موعد عرض المسلسل وهو يوم الأربعاء أسبوعيًا.

من المقرر أن يتم عرضه على القناة التركية ATV، والتي تقوم بعرض حلقات المسلسل مترجمة إلى العربية.

تتوالى الأحداث في الحلقة 138، كما يتم عرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساً بتوقيت تركيا على قناة ATV التركية، أو التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات العارضة للمؤسس عثمان الحلقة 149

يتم عرض المسلسل التركي الشهير على عدد من القنوات، نعرض لكم تردد هذه القنوات كما يلي:

يعرض على قناة ATV التركية: من خلال التردد 10769، ومعدل الترميز القناة هو 27500، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 6/5، على القمر الصناعي نايل سات.

كما يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية من خلال تردد هو 12034، معامل الترميز هو 27500، على القمر الصناعي نايل سات، أما القمر الصناعي عرب سات يكون تردد القناة هو: 11034.

قصة المسلسل عثمان الحلقة 149

تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان حول الكفاح في سبيل إقامة الدولة الإسلامية، وهي الدولة العثمانية، كما يأتي دور المؤسس عثمان استكمالًا لكفاح أرطغرل للحفاظ على الدولة العثمانية، وقد جاءت هذه الأحداث بدون أي تخيل من المؤلف، فهي أحداث حقيقية ولم تكن من وحي الخيال.

وكانت العديد من الشائعات قد ترددت بعد انتهاء عرض الحلقة 148 من مسلسل المؤسس عثمان تتحدث حول تأجيل عرض موعد عرض الحلقة 149 عثمان إلى الأسبوع المقبل، وهو ما لم تؤكده الشركة المنتجة أو تنفيه، ونحن سنتابع معكم التصريحات الحاصة بشركة بوزداغ للانتاج الفني فتابعونا عبر موقعنا موقع البديل.