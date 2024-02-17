شوكت تطلع أسماء الإعانة الاجتماعية الدفعة الجديدة 2024؟ وما هي خطوات الحصول على كشوفات المشمولين pdf؟ رابط منصة مظلتي وزارة العمل

الإعانة الاجتماعية الدفعة الجديدة، وبحسب توضيح “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية”، فإن “الدفعة السابعة” والتي كانت الدفعة النهائية للعام الحالي 1445/2023، ووالتي تم توزيع “الدفعة السابعة” في نوفمبر 2023م، وذلك من أجل تخفيف العبء على المستفيدين، ويعمل فريق من وزارة الصحة ووزارة العمل على حملة تحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري في سن مبكرة، ووضعهم في الفئات الأكثر استحقاقا، وتزويدهم بمكافأة مالية شهرية.

الإعانة الاجتماعية الدفعة الجديدة

من المهم أن نلاحظ أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” قد ذكرت أنه لا يمكن تقديم مدفوعات الإعانة الاجتماعية الدفعة الجديدة إلا بعد استيفاء المتطلبات والقيود المحددة، وسنوضح لكم أبرز هذه الشروط، وهي كما يلي:

لن يتم قبول طلب مقدم طلب سلفة الرعاية الاجتماعية إذا كان يمتلك أي أصول أو عقارات.

ضرورة أن يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية.

أولئك المسجونين أو الذين يعيشون في دور الإيواء ليسوا مؤهلين للحصول على السلفة.

يجب أن لا يقل عمر مقدم الطلب للحصول على التمويل عن ثمانية عشرعامًا ولا يزيد عن خمسين (50 عامًا).

الإستعلام عن الإعانة الاجتماعية

يمكن الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية “الدفعة الجديدة” إلكترونيا بالكامل، للقيام بذلك، اتبع هذه الخطوات السريعة والسهلة، والتي يمكن إكمالها باستخدام الهاتف الذكي في غضون دقائق:

الدخول على منصة”مظلتي“.

سيتم القيام بخطوة “تسجيل الدخول” بعد الانتهاء من الخطوة المذكورة سابقاً.

سيتم بعد ذلك اختيار أيقونة “أسماء المشمولين” للدفعة السابعة.

الدفعة السابعة والأخيرة وقائمة أسماء الرعاية الاجتماعية ستظهر جميعها على موقع منفصل.

ومن المنتظر أن تقوم وزارة العمل في العراق في الأيام القادمة بالإعلان عن موعد طرح الدفعة الجديدة من الحماية الاجتماعية قبل بدء شهر رمضان المبارك، إلا أنه في هذه الأثناء لم يتم الإقصاح عن الموعد حتى الآن.