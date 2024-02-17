صندوق الإسكان|..الحد الأقصى لدعم شقق سكن لكل المصريين 3 وشروط الحصول على الدعم

الحد الأقصى لدعم شقق سكن لكل المصريين، يقوم الإسكان الاجتماعي ببعض الأعمال الهامة التي من خلالها يتم دعم المواطنين لكي يحصلوا على شقق مناسبة لهم، فهذا الأمر يحتاجه الكثير من الشباب الذين يعانون من التكلفة الهائلة التي تخص العقارات، ويقومون بالبحث عن هذا الدعم، ففي هذا المقال سنتعرف على سكن لكل المصريين وكل التفاصيل الخاصة بها.

الحد الأقصى لدعم شقق سكن لكل المصريين

يعاني الكثير من المواطنين من أمر الشقق السكنية، ولهذا يلجأ الكثير منهم إلى البرامج والمبادرات التي منها سكن لكل المصريين، فهذه المبادرة تقوم بتوفير دعم مناسب لكي يتم الحصول على شقق السكن، فالكثير من هؤلاء المواطنين يبحثون عن الحد الأقصى لدعم شقق سكن لكل المصريين، فقد كان القرار المعتمد الذي تم أخذه من قبل الإسكان الاجتماعي يوفر ما يُقارب من 120 ألف جنيه لكل مواطن كنسبة دعم لحصوله على الشقة، وهذا المبلغ يُصنف بأنه الحد الأقصى لتوفير هذا الدعم، كما هناك شرطًا لحصول المواطن على هذا المبلغ من الدعم، فإنه يجب أن يكون دخله الشهري الذي يحصل عليه 3500 جنيهًا.

شروط التسجيل في دعم شقق سكن لكل المصريين

مبادرة سكن لكل المصريين من أكثر المبادرات الهامة التي يريد التسجيل فيها الكثير من الشباب، وهذا لما توفره من دعم مؤثر، ولكن مع تواجد بعض الشروط، فمن ضمن تلك الشروط: