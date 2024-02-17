هتتفرج على أحلى الأفلام الوثائقية..تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد نايل سات 2024

تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد نايل سات فهي من أكثر القنوات التي حققت انتشارًا واسعًا في الأعوام الأخيرة، وأتاحت لمتابعيها التمتع بمشاهدة الأفلام الوثائقية وأيضًا البرامج التاريخية ذات المحتوى الغني بالمعلومات، كما تحرص قناة ناشيونال جيوغرافيك على إنتاج الأفلام الجديدة في مختلف المجالات، لذلك يرغب محبيها في التعرف على تردد القناة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد نايل سات

يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك وضبط تردد القناة على جهاز التلفاز، والاستمتاع بما تقدمه لكم، من خلال التفاصيل والمعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو: 11411 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: تلقائي أو ¾.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تحرص قناة ناشونال جيوغرافيك على عرض البرامج المتنوعة في المجالات المختلفة، والتي يتابعها العديد من المشاهدين، ومن أبرز هذه البرامج، ما يلي:

برنامج وحدة إنقاذ السيارات.

الحيوانات عن كثب.

العيش الحر.

الجزيرة المتمردة.

اسرار حديقة الحيوان.

سمك التونة العنيدة.

البرنامج الشهير أساليب البقاء، وأسرار الحرب.

السمكة البرية.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالمية، لها العديد من المحبين في جميع دول العالم، ومن المزايا المتعددة لها، نعرضها لكم فيما يلي: