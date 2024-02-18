مين مستفيدين من العلاوات الخمسة الدفعة الجديدة اللي هتتصرف في إبريل 2024؟ تعرف على الإجابة

مستفيدين من العلاوات الخمسة هو موضوع مقالنا اليوم حيث يبحث أصحاب المعاشات من المستفيدين عن العلاوة التي صرحت بها هيئة المعاشات مع اقتراب موعد الجلسة القضائية الخاصة بهم والتي ستلزم نقابة المعاشات بصرف كافة الحقوق المستحقة لتنفيذ أحكام زيادة العلاوة الخمسة وذلك وفقًا لما نصت عليه المحكمة في مجلسها المنعقد يوم 10 من شهر يناير من العام الماضي.

مستفيدين من العلاوات الخمسة

تعتبر العلاوات الخمسة أحد العلاوات التي يستفاد منها أصحاب المعاشات بعد أن قضت المحكمة بصرف هذه العلاوة الخاصة بهم والتي ستزيد بنسبة 80% من نسبة آخر خمس علاوات وذلك بعد إصدار القانون الخاص بصرف المعاشات والذي انعقد في مجلس النواب حيث بلغت تكلفة صرف هذه العلاوة ما يصل إلى 35 مليار جنيه، وذلك وفقًا لما أوضحته الجهة المسؤولة عن المعاشات في الدولة، والجدير بالذكر أن هذه العلاوة تستهدف فئات محددة عن غيرها.

أصحاب الاستفادة من العلاوة الخمسة

من خلال السطور التالية سوف نعرض لكم الفئة المستهدفة من العلاوة الخمسة وذلك وفقًا لما حددته هيئة المعاشات حيث جاءت التصريحات كالتالي: