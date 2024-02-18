ما حقيقة زيادة التموين 75 جنيه في رمضان القادم؟+الدعم الإضافي للسلع التموينية

زيادة التموين 75 جنيه يعتبر من أكثر الموضوعات التي تثير اهتمام المواطنين في الآونة الأخيرة وذلك بعد أن صرحت وزارة المالية عن زيادة التموين في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحسين حياتهم المعيشية وبناء عليه فما حقيقة زيادة التموين مع بداية شهر رمضان القادم وذلك لتعزيز استمرار دعم السلع وتوفير المنتجات التموينية التي يحتاجها المواطنون بكثرة في المجتمع.

زيادة التموين 75 جنيه

في إطار دعم الحكومة للمواطن ومساعدته على مواكبة أعباء الحياة الاقتصادية وارتفاع الأسعار فقد أعلنت الحكومة متمثلة في مجلس النواب عن تقديم طلب يستهدف زيادة نسبة الدعم المقدمة على البطاقات التموينية وذلك بمقدار يصل إلى 25 جنيه حتى يصل مبلغ الدعم إلى 75 جنيه حتى يتمكن المواطن من التعامل مع الأسعار ومن ثم يتم تخفيف الضغوط عليه والوصول إلى جزء من التوازن يواكب هذه الظروف الراهنة، وحتى الآن لم ترد الموافقة الحكومية على هذه الزيادة، حيث يستمر صرف المقررات التوينية خلال شهر مارس القادم كما هو معمول به.

دعم إضافي للسلع التموينية

تعمل الدولة على توفير دعم إضافي على السلع التموينية وذلك بغرض تخفيف العبء الاقتصادي المعيشي على المواطنين وتوفير الكثير من التسهيلات التي تساعدهم في مواجهة التحديات التي تنتج عن ارتفاع الأسعار المستمرة وفي هذا الإطار فإن وزارة المالية تدرس زيادة دعم البطاقات ليصل إلى 75 جنيه لكل بطاقة تموين وذلك لكثير من المستفيدين في الدولة من هذه البطاقات والذين يبلغ عددهم نحو 64 مليون مواطن مصري والجدير بالذكر أن هذه الزيادة قد تكلف الوزارة نحو ما يصل إلى 16 مليون جنيه في حال الموافقة عليها، وهو الأمر الذي لا يتحمله الاقتصاد المصري في الآونة الحالية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.