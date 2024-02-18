اتفرج على سمكة التونة العنيدة..تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد أبو ظبي 2024 على أجهزة الاستقبال

تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد، بسبب المعلومات المسلية عن العلوم والهندسة والطبيعة التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك الإمارات، يشاهدها ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، و يعشق العديد من الأشخاص هذا المحتوى ويستمتعون بمشاهدته، وهو مفيد أيضًا لأنه يعرّف المشاهدين بمعلومات واكتشافات جديدة، ولهذا السبب لا بد لأي شخص مهتم بالتعلم واستكشاف العالم عبر التلفزيون من تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يمكنكم ضبط تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد أبوظبي 2024 هو كما يلي:

التردد: 11411 ميجاهرتز.

الاستقطاب: الأفقي.

معدل الترميز: 3000

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024

تتوفر العديد من العروض التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024. ومن بين هذه البرامج الأكثر شهرة:

الإصلاحات الأكثر صعوبة: الأساليب المطلوبة لإصلاح بعض أكبر الآلات في العالم.

هندسة بارعة: كيف تم بناء ناطحة السحاب تايبيه 101 بسبب قفص الطيور؟

أساطير عالم الجليد: أصحاب القوارب وعمال الإنقاذ الذين يتمتعون بإمكانية وصول خاصة، يغامرون بالدخول إلى المياه الموبوءة بالبكتيريا وهم يقاتلون ببسالة لإنقاذ المخلوقات المحتضرة تحت الحماية العسكرية.

عمليات النقل العملاقة: من أجل تسليم العمل في الوقت المحدد، يجب على الناقلات العملاقة أن تتسابق مع الزمن.

كيفية تغيير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

الآن، ومن خلال اتخاذ الإجراءات اللاحقة، يمكن تعديل تردد القناة بسهولة: