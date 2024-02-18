لو أنت ع المعاش ومحتاج قرض جيبنالك قرض المعاشات من البنك الأهلي بحد أقصى مليون جنيه بالشروط دي

قرض المعاشات من البنك الأهلي والذي يصل حتى مليون جنيه بدون دفع مصاريف استعلام ائتماني، ويعتبر القرض أهم القروض المقدمة من البنك الأهلي، وأصبح التساؤل عن كيفية الحصول على القرض والشروط من أكثر ما بحث عنه أصحاب المعاشات خلال الأيام القليلة الماضية عبر كافة محركات البحث، ويعد البنك الأهلي أحد أهم البنوك التي تحرص على تقديم كافة أنواع الدعم والخدمات إلى العملاء وخاصة أصحاب المعاشات لتلبية كافة احتياجاتهم.

قرض المعاشات من البنك الأهلي

وصل مبلغ قرض المعاشات من البنك الأهلي إلى مليون جنيه مصري، كما أن مدة القرض ممتدة حتى 10 سنوات، يمنح القرض تأمين على الحياة وكذلك تأمين في حالة العجز الكلي بشكل مجاني، لا يتطلب الحصول على القرض وجود ضامن، ليس هناك أي مصاريف استعلام ائتماني، سوف يحصل العميل على حساب جي

جاري بشكل مجاني.

شروط قرض البنك الاهلي لأصحاب المعاشات

قدم البنك الأهلي أحد أهم خدماته وهي قرض شخصي مقدم لأصحاب المعاشات ولكن تم وضع عدة شروط نلخصها في النقاط التالية:

ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل من مستفيدي المعاشات ويجب أن تكون البطاقة سارية وليست منتهية.

يجب أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على القرض 65 عاما حتى تاريخ نهاية التمويل.

ضرورة أن يتعهد العميل بتحويل راتب المعاش الخاص به على البنك طوال مدة التمويل.

رسوم قرض المعاشات من البنك الاهلي

حدد البنك الأهلي المصاريف الإدارية للحصول على القرض وهي بنسبة 2% من مبلغ التمويل الذي سوف يحصل عليه صاحب المعاش، وسوف تدفع هذه المصاريف الإدارية مرة واحدة فقط كحد أدنى مبلغ 250 جنيه وذلك إذا تم سداد القرض على سبع سنوات، أما في حالة تم سداد القرض على فترة تزيد عن سبع سنوات فسوف تكون نسبة المصاريف الإدارية 3% وبالتالي سوف تزيد عن مبلغ 250 جنيه.