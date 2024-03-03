الميعاد قرب ⌛شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024+أماكن الشقق الجديدة في المدن

شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة تعتبر من بين أكثر الموضوعات بحثًا في الآونة الأخيرة وذلك بعد إعلان الحكومة عن طرحها لوحدات سكنية جديدة تختلف باختلاف المساحة وغيرها من التفاصيل الأخرى وذلك وفق للإعلان رقم 18 وذلك من خلال إلزام المتقدمين لمجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة وفي هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص هذا الموضوع.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان من أجل التقدم للحصول على وحدة سكنية ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يشترط في بادئ الأمر أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب كذلك أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عام.

كما يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 6 آلاف بالنسبة للأعزب و8 آلاف بالنسبة للمتزوج.

يمنع التقديم للحصول على أكثر من وحدة سكنية.

كما يجب كذلك سداد السعر الخاص بالمقدم لكل وحدة سكنية من الوحدات التي ستطرحها الحكومة.

يشترط كذلك تقديم إثبات المتقدم من الإقامة في المحافظة التي سيتم امتلاك الوحدة السكنية بها.

أماكن شقق الإسكان الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحداتها في مجموعة من المحافظات وفيما يلي سوف نعرض لكم المحافظات التي سيتم فيها إطلاق الوحدات السكنية بها كما يلي: