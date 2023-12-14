“الأن”مراجعة شاملة لهاتف Huawei nova 9 Pro الأكثر مبيعا أهم مميزاتة وألوانة

مراجعة شاملة لهاتف Huawei nova 9 Pro، لقد لاقي هاتف هواوي الكثير من الأعجاب من محبي هواتف شركة هواوي، حيث جاء هاتف هواوي نوفا 9 برو بالكثير من المميزات، لتتعرف عليها ثم بمتابعة الفقرات التالية لهذه المقالة.

مواصفات هاتف Huawei nova 9 Pro

جاء هاتف هواوي نوفا بنوع الشاشة هو شاشة OLED تعمل باللمس بالسعة، حجم الشاشة 6.72 بوصة وبدقة 1236 × 2676 بكسل مع HDR10 و120 هرتز، يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Kirin 985 5G ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات Mali-G77 (8 النواة)، يأتي الهاتف الذكي مزودًا بكاميرا رباعية في الخلف تتكون من 50 ميجابكسل (عريضة) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (عمق) + 2 ميجابكسل (ماكرو)، يوجد في الأمام كاميرا مزدوجة تتكون من 32 ميجابكسل (عريضة) + 32 ميجابكسل (فائقة الاتساع).

ماهي ألوان هاتف Huawei nova 9 Pro

يعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 2.0. يأتي هاتف Huawei nova 9 Pro بألوان مختلفة مثل الأسود والأزرق والأخضر والبنفسجي. تشتمل المستشعرات على بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والبوصلة، يتم تشغيل الهاتف الذكي ببطارية Li-Po بسعة 4000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة + شحن سريع بقوة 100 وات، بنسبة 100% في 20 دقيقة (مُعلن عنها) + شحن عكسي، أبعاد الهاتف الذكي 163.4×74.4×8 ملم ويزن 186 جرامًا هناك الكثير من المميزات الاخري لهاتف هواواي وهي كالتالي: